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Царьград

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Центральное телевидение Китая: число жертв в Непале достигло 974

Центральное телевидение Китая: число жертв в Непале достигло 974

Центральное телевидение Китая сообщает о возрастании числа жертв оползня в Непале до 974 на 31 августа.

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