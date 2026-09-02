Иран: Три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Басидж» были убиты и еще несколько получили ранения в результате удара Соединенных Штатов (США) по острову Лаван в провинции Хормозган в ночь с 1 на 2 сентября.
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