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Закон, порядок, государство

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Автопарк МЧС России на Дону пополнился новыми автомобилями

Автопарк МЧС России на Дону пополнился новыми автомобилями

Три новые пожарные автоцистерны УРАЛ передали сотрудникам МЧС России Ростовской области. Машины уже заступили на дежурство в пожарно-спасательных подразделениях Семикаракорского, Милютинского и Обливского районов.

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