В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения, сообщили в Госдепе. В ведомстве уточнили, что в ходе переговоров Вашингтон «выразил обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также по поводу необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве».