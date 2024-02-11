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Царьград

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Ученые предупредили о магнитной буре уровня G1 в феврале

Ученые предупредили о магнитной буре уровня G1 в феврале

Ученые сообщили, что в ближайшее время население Земли столкнётся с магнитной бурей.До конца февраля ожидается магнитное возмущение в пределах двух-трех баллов по девятибалльной шкале, что соответствует геомагнитной буре уровня G1, пишет издание «Пруфы.

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