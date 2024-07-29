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Царьград

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Прорыв в Карелии: Без вести пропали 6 человек, идёт эвакуация. Что известно к этому часу о ЧП между шлюзами Беломорско-Балтийского канала

Прорыв в Карелии: Без вести пропали 6 человек, идёт эвакуация. Что известно к этому часу о ЧП между шлюзами Беломорско-Балтийского канала

В Карелии ЧП - размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. По последним данным после прорыва пропали без вести 6 человек.

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