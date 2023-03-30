Аутизм без прикрас: живые истории.

История девятая. Родительская.ОЛЯ.По началу все было отлично. Здоровый долгожданный мальчишка, рос на радость всем, только вот в 2 года речь, какая была, пропала, никак не хотел Дима подружиться с горшком и было ощущение, что он ничего не слышит.