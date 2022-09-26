Автомобилист переехал лежащего на дороге человека в Уссурийске

Смертельная авария произошла в Уссурийске в минувшие выходные. Под колесами автомобиля погиб 20-летний местный житель, лежащий на дороге, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.