Автомобилист переехал лежащего на дороге человека в Уссурийске

Смертельная авария произошла в Уссурийске в минувшие выходные. Под колесами автомобиля погиб 20-летний местный житель, лежащий на дороге, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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