Аренда квартир подешевела на 1-2% в регионах и на 3% в Москве

По мнению экспертов, влияет фактор сезонности: жилье всегда немного дешевеет после пика августа-сентябряВысокий сезон августа-сентября подошел к концу и средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в регионах в октябре составила 33,5 тысячи рублей в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «ЦИАН.