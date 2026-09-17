Casting News: Edie Falco's Fox Legal Drama, SVU's New Recruit, And More

Edie Falco will see you in court: the four-time Emmy winner will play the title role on Fox's new legal drama Katie Greaves - plus more of today's casting news.
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