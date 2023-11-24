Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили медаль

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков в пятницу, 24 ноября, вручил медаль «За высокую гражданственность» жителю Щелково Михаилу Макарову, который в октябре 2023 года пресек попытку грабежа ребенка.
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