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На 101-м году жизни: скончался 39-й президент США Джимми Картер

На 101-м году жизни: скончался 39-й президент США Джимми Картер

В американском штате Джорджия скончался 39-й президент США Джимми Картер. Ему было 100 лет. Соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Белого дома выразили действующий президент Джо Байден и избранный глава американского государства Дональд Трамп.

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