Вице-спикер парламента Молдавии пригрозил протестами против партии Санду

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что парламентские и внепарламентские партии страны могут консолидироваться, чтобы выйти на протест против партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду .
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