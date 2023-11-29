Вице-спикер парламента Молдавии пригрозил протестами против партии Санду

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что парламентские и внепарламентские партии страны могут консолидироваться, чтобы выйти на протест против партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду .