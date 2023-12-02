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Кобелев о «Динамо»: «Второй состав в лиге после «Зенита». Давно говорю, что он способен решать самые высокие задачи»

Кобелев о «Динамо»: «Второй состав в лиге после «Зенита». Давно говорю, что он способен решать самые высокие задачи»

«Я уже давно говорю, что нынешний состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи, потому что обладает не только хорошими основными футболистами, но и длинной скамейкой с качественными игроками, которые могут перевернуть игру.

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