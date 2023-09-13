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В США официально заявили о конце текущего миропорядка

В США официально заявили о конце текущего миропорядка

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Школе перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, объявил о конце текущего миропорядка.

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