«Слишкович пытается играть первым номером, контроль мяча, все в спартаковском стиле — короткие и средние передачи». Оганесян о тренере «Оренбурга»

В конце прошлого сезона босниец исполнял обязанности тренера «Спартака». — Что нового привнес главный тренер команды Владимир Слишкович после своего октябрьского назначения в «Оренбург»? — Сложно, наверное, выделить что-то прям отдельное.
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