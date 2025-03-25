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Закон, порядок, государство

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Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обеспечивают надежную и устойчивую связь между подразделениями в Белгородском приграничье

Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обеспечивают надежную и устойчивую связь между подразделениями в Белгородском приграничье

Для выполнения боевых задач связисты обеспечивают командование и подразделения всеми видами современной и бесперебойной связи.

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