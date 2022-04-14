В Крым быстро не доедешь. Туроператоры предлагают РЖД и ФПК ускориться и запустить дополнительные скорые поезда

В условиях заблокированного авиасообщения с черноморскими курортами России (кроме Сочи) туроператоры пытаются упросить РЖД и ФПК сократить время поездки на юг.
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