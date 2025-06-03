Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок в Тарко-Сале. Фото

В Тарко-Сале (ЯНАО) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу на месте происшествия, осуществляя контроль за соблюдением общественного порядка и защитой собственности граждан с целью предотвращения возможных актов мародерства.
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