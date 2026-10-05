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Крымская газета

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Размеренная сельская жизнь: чему радуются и на что жалуются жители Войкова Первомайского района

Размеренная сельская жизнь: чему радуются и на что жалуются жители Войкова Первомайского района

В прошлый раз«Крымская газета» приезжала в село с опросом два года назад  (№ 92 от 31 мая 2024 года).

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