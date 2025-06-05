Российские бойцы вывезли из Сумской области два украинских «Абрамса»

Сразу два населённых пункта за сутки освободили российские военные в зоне СВО. В результате активных действий группировки «Север» под контроль перешла Кондратовка в Сумской области, а бойцы «Запада» полностью выдавили противника из села Редкодуб в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии