Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские бойцы вывезли из Сумской области два украинских «Абрамса»

Российские бойцы вывезли из Сумской области два украинских «Абрамса»

Сразу два населённых пункта за сутки освободили российские военные в зоне СВО. В результате активных действий группировки «Север» под контроль перешла Кондратовка в Сумской области, а бойцы «Запада» полностью выдавили противника из села Редкодуб в ДНР.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЦЫ ребята👍👍😎😎❤️❤️
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