Политика как он...
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Политика как она есть

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Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

Ларисе Долиной вернули квартиру. Артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием мошенников. Покупательница квартиры, Полина Лурье, настаивает, что получила ее законно, но суд отказал ей в праве собственности на имущество.

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