В деле о повреждении газопроводов «Северный поток» появились новые детали: немецкие следователи установили связь исполнителей теракта со спецслужбами Украины, что может стать основанием для официальных обвинений в адрес киевского руководства.
Мухин: Германии придется выбирать, что дальше делать с Украиной
Комментарии
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Игорь Максаков
Больше неХ никому строить газопроводы. Пошли все наХ! Своих гнобим ценами на газ, а им (кровным врагам) строим! Ещё на деньги народа Миллер строит свои башни за несметные деньги. Народ будет платить ему деньги через газ, а он кабинеты своим чиновникам и себе будет строить на эти деньги. А пиджак не завернётся?
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