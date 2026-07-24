Мухин: Германии придется выбирать, что дальше делать с Украиной

Игорь Максаков

Больше неХ никому строить газопроводы. Пошли все наХ! Своих гнобим ценами на газ, а им (кровным врагам) строим! Ещё на деньги народа Миллер строит свои башни за несметные деньги. Народ будет платить ему деньги через газ, а он кабинеты своим чиновникам и себе будет строить на эти деньги. А пиджак не завернётся?