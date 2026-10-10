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Аргументы и Факты

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На аукцион выставят световой меч Дарта Вейдера из «Звёздных войн»

На аукцион выставят световой меч Дарта Вейдера из «Звёздных войн»

Аукционный дом Heritage Auctions анонсировал торги, которые пройдут 12 ноября. Среди лотов окажутся культовые предметы из вселенной «Звёздных войн».

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