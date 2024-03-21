Академия военных наук: нейтралитет Украины обеспечат ВС РФ на западной границе

Реальный нейтралитет Украины сможет обеспечить лишь размещение ВС России на западной границе. Таким мнением поделились ученые российской Академии военных наук в материале для журнала «Национальная оборона».
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