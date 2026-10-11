На мойке самообслуживания важен первый шаг: с чего начать, чтобы грязь ушла и не было разводов

Пена или ополаскивание? Этот выбор на старте автомойки самообслуживания часто решает, насколько чистым останется кузов после высыхания.
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