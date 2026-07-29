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Мировое обозрение

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«Никакие территории они признавать не будут». Лавров рассказал о мотивах Запада в противостоянии с Россией

«Никакие территории они признавать не будут». Лавров рассказал о мотивах Запада в противостоянии с Россией

Запад не оставил нам выбора. Они хотели, чтобы мы сдались, но просчитались. Сергей Лавров в интервью ТАСС разложил по полочкам то, о чем многие догадывались, но боялись сказать вслух: диалог с Западом в его нынешнем виде — это не переговоры, а ультиматум.

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