«Никакие территории они признавать не будут». Лавров рассказал о мотивах Запада в противостоянии с Россией

Запад не оставил нам выбора. Они хотели, чтобы мы сдались, но просчитались. Сергей Лавров в интервью ТАСС разложил по полочкам то, о чем многие догадывались, но боялись сказать вслух: диалог с Западом в его нынешнем виде — это не переговоры, а ультиматум.
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