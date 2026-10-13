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Верховный главнокомандующий НАТО изложил «теорию победы» над Россией

Верховный главнокомандующий НАТО изложил «теорию победы» над Россией

На Варшавском форуме по безопасности 12 октября Верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал-лейтенант ВВС США Алекс Гринкевич представил т.

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