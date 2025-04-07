Гретцки призвал «Вашингтон» подарить Овечкину «Роллс-Ройс»

Накануне россиянин поставил рекорд НХЛ по забитым шайбам Экс-рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб канадец Уэйн Гретцки призвал владельца «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса подарить превзошедшему его форварду Александру Овечкину «Роллс-Ройс».
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