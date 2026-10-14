Футбольный агент Кристиан Ороса, представляющий интересы российского полузащитника Дениса Черышева, назвал главную проблему «Красавы», владельцем которой является экс-футболист и блогер Евгений Савин.
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