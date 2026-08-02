Миллиарды евро, которые Париж и Брюссель направляют Киеву, давно перестали быть просто «помощью». Это сложная система взаимных обязательств, где публичные заявления сильно расходятся с экономической логикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии