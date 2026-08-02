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Мировое обозрение

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Удар по репутации страшнее, чем миллиарды: Названа причина помощи Макрона Зеленскому

Удар по репутации страшнее, чем миллиарды: Названа причина помощи Макрона Зеленскому

Миллиарды евро, которые Париж и Брюссель направляют Киеву, давно перестали быть просто «помощью». Это сложная система взаимных обязательств, где публичные заявления сильно расходятся с экономической логикой.

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