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В Нижегородской области мужчина кинул в храм коктейль Молотова

В Нижегородской области мужчина кинул в храм коктейль Молотова

О происшествии, случившемся утром 20 июня в Шахунье, сообщает Telegram-канал NN.RU. .

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Комментарии
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Лариса Поплавская
служители Русской Церкви раскрыли, слышат ли людей усопшие и можно ли с ними общаться, ведут беседы на темы общения с мертвыми. Библия говорит Иссаии 8-19 Спрашивают ли мертвых о живых? Екклисиаст 9:5-6 четко сказано : Живые точно знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память оних предана забвению И любовь их и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что дается под солнцем. Радуйся жизни, которую дал тебе Бог Левиты 19-31 Не обращайтесь к вызывающим мертвых Зачем изобретать велосипед все сказанное лишнее не от Бога Поэтому если мусульмане активно молятся, то наших больше волнует ответ экстросенса или ведьмока, потомственную ворожею, знахарку ..... Поэтому они называют нас неверными. и не уважают нас
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