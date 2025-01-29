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Стратеги Goldman Sachs отрицают приход «медведей» после обвала рынка США

Стратеги Goldman Sachs отрицают приход «медведей» после обвала рынка США

Распродажа акций на фондовом рынке США в начале этой недели, вызванная опасениями из-за китайского стартапа в области искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, является лишь временной «вспышкой», учитывая позитивные перспективы американской экономики.

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