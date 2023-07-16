«Ланцет» мутировал в «Изделие-53»

На Украине шокированы масштабами производства дронов-камикадзе в России.▪️Россия нарастила производство дронов-камикадзе «Ланцет» в 3 раза, а сам «Ланцет» «мутировал» в свою следующую ступень развития - «Изделие-53», истерично пишут киевские СМИ.