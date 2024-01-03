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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нюландер может подписать 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,25 млн долларов в год

В разработке канадского клуба находится контракт для шведского форварда на общую сумму около 90 миллионов долларов.

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