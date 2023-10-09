В России создают собственное оборудование для быстрого интернета при поддержке нацпроекта

Оно будет полностью отечественным, включая даже программное обеспечение.фото: vk.com--> В лабораторных условиях успешно завершились испытания макетов спутниковых абонентских терминалов, которые позволят обеспечить широкополосный доступ в интернет, в том числе, для регионов с суровым климатом — территорий Арктики, районы Сибири и Дальнего Востока.