В России создают собственное оборудование для быстрого интернета при поддержке нацпроекта

Оно будет полностью отечественным, включая даже программное обеспечение.фото: vk.com--> В лабораторных условиях успешно завершились испытания макетов спутниковых абонентских терминалов, которые позволят обеспечить широкополосный доступ в интернет, в том числе, для регионов с суровым климатом — территорий Арктики, районы Сибири и Дальнего Востока.
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