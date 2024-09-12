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Названа угрожающая почти десяти миллионам украинцев проблема

Названа угрожающая почти десяти миллионам украинцев проблема

На Украине около десяти миллионов человек имеют риск психических расстройств, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает «Страна.

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