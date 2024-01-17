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Кардиолог Руденко объяснила, что на самом деле показывают лимфоциты в анализе крови

Кардиолог Руденко объяснила, что на самом деле показывают лимфоциты в анализе крови

Это плохая привычка — назначать самому себе анализы, а потом не находить места, увидев результат. Кардиолог объясняет, почему низкий или высокий уровень лимфоцитов — это необязательно рак крови и лимфолейкоз.

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