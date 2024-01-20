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Диетолог рассказала о ценности капусты

Диетолог рассказала о ценности капусты

Все виды капусты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Употребление в пищу этого овоща снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение и помогает поддерживать здоровье кожи.

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