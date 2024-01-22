Землю накроет магнитная буря

23 января Землю накроет новая магнитная буря. Такие данные представили лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН).
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