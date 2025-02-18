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Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу делегаций России и США в Эр-Рияде

Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу делегаций России и США в Эр-Рияде

Хозяин Белого дома Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе состоявшегося телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.

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