Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу делегаций России и США в Эр-Рияде

Хозяин Белого дома Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе состоявшегося телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.