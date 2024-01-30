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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве мигрантом женщины и ее маленькой дочери под Новосибирском

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве мигрантом женщины и ее маленькой дочери под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 30 января, ФедералПресс. В центральном аппарате Следственного комитета взяли на контроль дело о жестоком убийстве женщины и ее маленькой дочери, совершенное мигрантом в Новосибирской области.

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