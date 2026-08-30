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Царьград

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PsyPost сообщил о снижении интеллекта у бедных людей

PsyPost сообщил о снижении интеллекта у бедных людей

Исследование, проведенное и опубликованное PsyPost, выявило, что люди с низким уровнем доходов и финансовыми проблемами могут испытывать когнитивные трудности и более выраженную мозговую атрофию, показывают данные МРТ.

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