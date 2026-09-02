Бесплатную тренировку по барре смогут посетить жители Левобережного

Как насчет того, чтобы провести субботний вечер не в душном фитнес-клубе, а в декорациях, достойных царских приемов? 5 сентября у жителей Левобережного района появится уникальная возможность прикоснуться к прекрасному и привести тело в тонус одновременно.
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