Васильев: Украина утратила здравый смысл, требуя лишить россиян отбора к ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявлении Национального олимпийского комитета Украины об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.
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