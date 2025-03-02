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Погибла 18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом Диллон Рейденауэр

Погибла 18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом Диллон Рейденауэр

Чемпионка по прыжкам с шестом трагически ушла из жизни в возрасте 18 лет в результате аварии в США. Диллон Рейденауэр, первокурсница Университета штата Луизиана и выдающаяся спортсменка, погибла на этой неделе после столкновения с мотоциклистом.

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