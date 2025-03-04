Продирались сквозь болота и минные поля малыми группами: как освобождали Погребки

Подразделения 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящие в состав группировки "Север", освободили населённый пункт Погребки в Курской области.
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