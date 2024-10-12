Романы лауреата Нобелевской премии Хан Канг сметены с прилавков южнокорейских книжных магазинов

В пятницу многие любители литературы из Южной Кореи ворвались в книжные магазины и онлайновые книжные сайты в попытке заполучить хотя бы один экземпляр книги романистки Хан Канг после того, как она неожиданно получила Нобелевскую премию по литературе 2024 года.