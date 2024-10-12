Романы лауреата Нобелевской премии Хан Канг сметены с прилавков южнокорейских книжных магазинов

В пятницу многие любители литературы из Южной Кореи ворвались в книжные магазины и онлайновые книжные сайты в попытке заполучить хотя бы один экземпляр книги романистки Хан Канг после того, как она неожиданно получила Нобелевскую премию по литературе 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии