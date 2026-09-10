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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК за кричалку «Я никогда не устану повторять – ##### «Спартак», #####!» оштрафовал Лунева и Лещука на 30 000 рублей и дисквалифицировал на 1 матч условно

КДК оштрафовал вратарей «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука за поведение после матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ со « Спартаком » (2:1).

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