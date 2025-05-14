В Керчи и Феодосии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым уничтожили 4 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны: 2 артиллерийских снаряда 2 миномётных мины Подписывайтесь на Вести Крым в Telegram, RuTube, Дзене, ВК и ОК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии