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В Керчи и Феодосии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Керчи и Феодосии обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Пиротехники Главного управления МЧС России по Республике Крым уничтожили 4 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны: 2 артиллерийских снаряда 2 миномётных мины Подписывайтесь на Вести Крым в Telegram, RuTube, Дзене, ВК и ОК.

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